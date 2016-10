Die Kulturtipps für den 18.10.2016 - das ist los in der Region



Information: Ärzte Ohne Grenzen, Hörsaal G, Carl-Neuberg-Str.1,MHH, 19 Uhr



Er engagiert sich an den Krisenherden der Welt.

Jetzt zum Beispiel in Ost-Aleppo, wo innerhalb eines Tages vier Krankenhäuser zerstört wurden. Die Rede ist vom Verein Ärzte ohne Grenzen. Wer mehr über die weltweiten Einsätze erfahren und vielleicht sogar mitmachen möchte, kann sich heute Abend ein Bild davon machen. „Ärzte ohne Grenzen“ laden um 19 Uhr ein zu einem Infoabend in den Hörsaal G der MHH.





Podium: Spott & Humor in Frankreich, Wilhelm-Busch-Museum, 18 Uhr



Wieweit darf Satire gehen? Wer könnte diese Frage besser beantworten als Mitwirkende von Charlie Hebdo. Coco, die Zeichnerin, Marika Bret, Journalistin und Sprecherin des französischen Satiremagazins, diskutieren mit dem Kabarettisten Imre Grimm und der Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums. „Spott und Humor in Frankreich“: Ein Gespräch mit Charlie Hebdo heute Abend um18 Uhr im Deutschen Museum für Karikatur und Zeichenkunst.





Lesung: Horst Eckert, Wolfsspinne, Leuenhagen & Paris, 19:30 Uhr



Eisenach, 2011: Zwei Männer liegen tot in ihrem Wohnmobil. Sie sind Teil eines rechtsextremistischen Terror-Trios. Horst Eckerts neuer Roman „Wolfsspinne“ gilt als der wichtigste Politthriller der Saison. Der Autor liest heute Abend in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris auf der Lister Meile. Der spannende Leseabend beginnt um 19:30.





Fest zur Lutherbibel, Martkirche, 20.00-24.00 Uhr



Wer die Atmosphäre der Marktkirche liebt und diese an einem besonderen Abend genießen will, sollte sich heute gegen Acht in Hannovers Altstadt einfinden. Dann stimmt der Europäische Synagogalchor auf das Fest zur neuen Lutherbibel ein. Die darf nämlich ab 0 Uhr verkauft werden!

Bis dahin lädt die Marktkirchengemeinde zu Lesungen, Videoclips, einer Talkrunde und ganz viel Musik ein. Immer zur vollen Stunde könnt ihr vorbeischauen, dann startet der nächste Programmpunkt.



Und wenn auch Ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.