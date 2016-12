Die Kulturtipps für den 19.12.2016 - Das ist los in der Region

Kabarett: „Chill mal“- mit Axel Pätz

20 Uhr, Theater am Küchengarten

Den Alltag mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und Antworten auf skurrile Alltagssituationen finden. Dies tut Axel Pätz in seinem Programm „ Chill mal“. Was ist zu tun, wenn man eines morgens aufwacht und plötzlich bayerisch spricht? Was denken Bakterien über Latexhandschuhe? Diese Fragen und andere aktuelle Themen diskutiert Pätz heute Abend im TAK. Dabei kommen auch musikalische Beiträge nicht zu kurz. Los geht es um 20 Uhr- also nichts wie hin!



TableQuiz: „ Tablequiz mit Fränkie und Fronkh“

20 Uhr, Der Nachbarin Café, Faustgelände

Bei einem Feierabend Drink noch einmal die grauen Zellen anstrengen. Jedoch nicht zum arbeiten, sondern um bei dem ultimativen Hirnschmalz-battle im „Der Nachbarin Café“ auf dem Faustgelände teilzunehmen. Die absurdesten Fragen werden durch akkustische und optische Aufgaben ergänzt, so dass es in jeder Form ein unterhaltsamer Abend wird. Selbstverständlich warten auch noch super Preise auf die Gewinner! Los gehts um 20 Uhr im Nachbarin Café aufm Faust Gelände.



Lesung: „Schräge Geschichten für Kinder“

16 Uhr, Expowal, Chicago Lane 9, Hannover

Das Sams ist schon lange eine Kinderbuchkultfigur in Deutschland. Nun stellt der Autor Paul Maar sein neues Werk vor: „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“. Begleitet wird er von den beiden Musikern Wolfgang Stute und Konrad Haas. Zu dritt stellen sie als das „Schiefe-Märchen-Trio“ um 16 Uhr ihr Programm im Expo Wal vor. Ein echter Spaß nicht nur für Kinder – sondern für die ganze Familie.



Region; Theater: „Krippenspiel“

18 Uhr, Freie Walddorfschule Sorsum

Um 18 Uhr wird in der Freien Walddorfschule in Sorsum ein Krippenspiel von den Lehrkräften aufgeführt. Es ist eine Art Geschenk, was in enger Zusammenarbeit mit den Eltern entstanden ist. Das Spiel ist schon seit vielen Jahren Tradition und bietet nicht nur für die Schüler einen besonderen Auftakt in die Feiertage! Gäste sind herzlich willkommen – also nichts wie los



