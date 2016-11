Die Kulturtipps für den 20.11.16 - Das ist los in der Region

Kabarett: „Sprechpause - Frieda Braun“

20.00 Uhr, Kulturzentrum Pavillon, Hannover

Heute Abend könnt ihr im Kulturzentrum Pavillion mal wieder was für eure Lachmuskeln tun. Frieda Braun, schon bekannt und beliebt durch die WDR-Ladies Night, sorgt dort heute für Spaß. Mit ihrem Programm Sprechpause geht sie auf verschiedene Geschichten aus dem Alltag ein, von eingezogenen Führerscheinen bis hin zu erotischen Geschichten ist alles dabei – und zwar immer mit viel Humor. Freut euch auf Frieda Braun, heute um 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon in Hannover.



Region/Konzert: „Reihe: Musik in St. Barbara“

17 bis 18 Uhr, Barbarakirche, Barsinghausen

In der Reihe „Musik in St. Barbara“ gibt es heute eine neue Veranstaltung. Zwei junge Künstler treten in der Barbarakirche auf. Sie bringen Orgel und Klarinettenmusik mit. Wer genau die beiden Künstler sind, ist noch geheim. Also lasst euch überraschen. Ab 17 Uhr könnt ihr in der Barbarakirche in Barsinghausen die Musik live erleben.



Konzert: „Barockensamble Ilten“

18 Uhr, Barockkirche Ilten, Ilten

Heute ist Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt. Das Barock-Ensemble Ilten tritt anlässlich dieses Tages in der städtischen Barockkirche auf. Die über 20 Mitglieder spielen Stücke aus der Zeit zwischen Barock und Wiener Klassik. Das Ensemble ist zudem für seine Mischung aus unbekannten und bekannten Stücken bekannt. Heute um 18 Uhr in der Barockkirche Ilten könnt ihr euch selber ein Bild davon machen.



Konzert: „Bandquartet: Silverstein, The Devil Wears Prada, Memphis my Fire, Like Moths To Flames“

19.15 Uhr, 60er-Jahre Halle - Faustgelände , Hannover

Ein Quartett von Post-Hardcore und Metalcore kommt heute in die 60er-Jahre Halle auf dem Faustgelände. „The Devil Wears Prada“, „Silverstein“, „Memphis My Fire“ und „Like Moths To Fire“ rocken in Linden. Lasst euch mitreißen, unter anderem von Silverstein.

Habt ihr Lust bekommen? Dann habt ihr heute Abend ab 19.15 Uhr die Gelegenheit, mit dem Puls der Rocker in der 60er-Jahre Halle mitzugehen!



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.