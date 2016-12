Die Kulturtipps für den 20.12.2016 - Das ist los in der Region

Bühne: Heinz Gröning

20.15 Uhr, Apollo-Kino

Alle Jahre wieder kommt Heinz Gröning mit seinem humorvollen Weihnachtsprogramm ins Apollo-Kino Hannover. Dabei berichtet er frei von seiner Weihnacht' a la Familie Griswald, in der sich wohl jeder ein bisschen wiederfindet. „Verschollen im Weihnachtsstollen“ beginnt um 20.15 Uhr im Apollo-Kino in der Limmerstraße und bietet einen super Einstieg in die Feiertage - sowohl für Weihnachtsliebhaber als auch für Weihnachtsmuffel!



Konzert: „Moskauer Kathedralchor - Russische Weihnacht“

19.30 Uhr, Theater am Aegi

Durch die fantastischen Stimmen und einzigartigen Lieder ist der Moskauer Kathedralchor schon längst international bekannt geworden. Nun sind sie auch hier in Hannover zu Gast.

Heute Abend präsentieren sie im Theater am Aegi russische Weihnachtslieder und stimmen so auf die Festtage ein. Los geht es um 19.30 Uhr!



Kabarrett: „Nachtbarden - ein Jahresrückblick“

20 Uhr, Theater am Küchengarten

Was ist in diesem Jahr alles passiert? Einen Rückblick der etwas anderen Art bieten heute Abend die Nachtbarden im Theater am Küchengarten in Hannover. Ob Politik, Weltgeschehen oder einfach nur Alltagssituationen. Die Nachtbarden machen vor nichts Halt! Dabei nehmen sie die Themen auf witzige und gleichzeitig skurrile Art und Weise auseinander. Heute um 20 Uhr im TAK - nicht verpassen!



Filmnachmittag: „Überraschungsfilm für die ganze Familie

ab 15.30 Uhr im Familienzentrum Johannesgemeinde, Hallerstraße 3, Ronnenberg

Licht aus - Film ab! Um 15.30 Uhr startet im Familienzentrum der Johannesgemeinde in Ronnenberg ein Filmnachmittag. Gezeigt wird ein Überraschungsfilm für Groß und Klein. Dazu gibt es Süßigkeiten und Getränke zum kleinen Preis, welche eine richtige Kinoatmosphäre kreieren. Anschließend gibt es noch eine kleine Adventsüberraschung! Eintritt ist frei - also nichts wie hin!



Bilderbuchkino: „ Warten auf den Weihnachtsbraten"

um 15.15 Uhr und 16.15 Uhr, Stadtbücherei Laatzen

Wie feiern Schneemänner Weihnachten? Das können kleine Kinder zwischen 3 und 6 Jahren heute Nachmittag in der Stadtbücherei Laatzen erfahren. Ein bunter Nachmittag, der die Vorfreude auf den Weihnachtsmann sicher noch ein bisschen mehr steigert. Vorstellungen sind jeweils um 15.15 Uhr und 16.15 Uhr in der Stadtbücherei Laatzen, am Marktplatz 13.



