Die Kulturtipps für den 21.10.2016 - Das ist los in der Region

Feuerschwanz, Musikzentrum Hannover, 20 Uhr

Bienchen und Blümchen, Miezen und Männer, Löwen und Lämmer – nichts, worüber man nicht mal ordentlich herziehen sollte: Heute sind im Musikzentrum die Satire-Folk-Rocker Feuerschwanz zu Gast. Im Gepäck haben sie ihr neues Album, aber natürlich auch ältere Songs. Wer also lachen und mitgröhlen möchte, sollte heute um 20 Uhr ins Musikzentrum Hannover gehen!







Laternenumzug durch Alt-Ricklingen, Stadtteilzentrum Ricklingen, 19 Uhr

Kleine tanzende Lichter füllen heute Abend Ricklingens Straßen. Denn einer der größten Laternenumzüge der Stadt startet. Er wird von zwei Musikzügen begleitet - der Musikzug Deister und die Funkenartillerie Blau-Weiß Döhren. Zum Abschluss gibt es im Biergarten am Freizeitheim Bratwürstchen, Stockbrot und Getränke! Los geht’s um 19 Uhr am Stadtteilzentrum Ricklingen!



Moonlight Swing, Schloss Landestrost, Neustadt a. Rbge., 20 Uhr

"Get ready to swing!": Das Schloss Landestrost in Neustadt verwandelt sich heute in einen Ballsaal, in dem der Tanzboden bei Swing und Jive bebt. Für die tanzbare Musik sorgen "Bun-Jon & The Big Jive" aus Hamburg. Sie begeistern mit Klassikern genauso wie modernen Titeln. Interpretiert wird unter anderem die Musik von Louis Jordan, Nat King Cole, Ray Charles bis hin zu Ray Collins; eben alles, was Swing, Groove, Drive und Jive hat. Moonlight Swing - ab 20 Uhr im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge!







Obituary & Exodus, Capitol, 19 Uhr

Für Freunde der härteren Gangart gibt’s heute auch was auf die Ohren.

Erstmalig sind die beiden Thrash- und Death Metal Urgesteine Obituary und Exodus gemeinsam in Deutschland auf Tour und heute machen sie Halt im Capitol. Also die Kutte an und ab nach Linden, Beginn ist um 19 Uhr!

