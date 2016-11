Die Kulturtipps für den 21.11.16 - Das ist los in der Region



Vortrag: Licht – von der Sonne zum Laserpointer, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Hannover, 19 Uhr



Licht begegnet uns jeden Tag: Die Sonne scheint, das Display des Smartphones leuchtet und Lampen erhellen unsere Räume. Aber was ist Licht? Und welche Physik verbirgt sich dahinter? Diesen Fragen können heute Interessierte ab 12 Jahren gemeinsam mit Experten im Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik auf den Grund gehen. Los geht’s um 19 Uhr!







Konzert: Musikalische Kostbarkeiten, Henriettenstiftung, Hannover, 17:30 Uhr



Mögt ihr Blasmusik? Dann ab in die Henriettenstiftung! Dort präsentieren euch heute Schülerinnen und Schüler der Trompetenklasse der Musikschule Hannover „Musikalische Kostbarkeiten“. Gespielt wird auf den Krankenstationen. Also ab in die Henriettenstiftung, Beginn ist um 17:30.







Show: Chippendales, Theater am Aegi, Hannover, 20 Uhr



Auf eine Show der besonderen Art dürfen sich heute vor allem die Damen freuen: Die Chippendales sind zu Gast im Theater am Aegi. Die Männer mit Kragen und Manschetten wollen euren Puls nach oben treiben und euch zum Kreischen bringen. Was das heißt dürfte klar sein: Mädelsabend im Theater am Aegi! Los geht’s um 20 Uhr!

Ihr merkt, während wir Kerle uns mit den Chips begnügen müssen, bekommen die Frauen die Chippendales.







Konzert: Being as an Ocean, Béi Chéz Heinz, Hannover, 19:30 Uhr



Frisch die Plattenfirma gewechselt und direkt auf Tour: Das sind Being as an Ocean.

Die Melodic-Hardcore Band aus Kalifornien sind heute im Béi Chéz Heinz zu Gast und haben Verstärkung in Form von "Burning down Alaska", "Capsize" und "Casey" mitgebracht. Also alle Freunde der härteren Gangart ins Heinz, Beginn ist 19:30 Uhr!







