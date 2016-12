Die Kulturtipps für den 21.12.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: Herzen in Terzen mit Kerzen, Kulturzentrum Pavillon, Hannover, 20 Uhr

Fünf Frauen mit einem weihnachtlichem Programm im Gepäck erwarten euch heute Abend im Kulturzentrum Pavillon. Bei „Herzen in Terzen mit Kerzen“ feiert Deutschlands dienstälteste Girlgroup Weihnachten und zwar die legendäre A-cappella-Gruppe „Herzen in Terzen“. Wenn man so kurz vor Weihnachten in Weihnachtsstress gerät, hilft vor allem eins: Humor! Und natürlich tun auch Weihnachtslieder gut! Ob ihr heute Abend vielleicht sogar selbst mitsingen könnt, erfahrt ihr wenn ihr ab 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon mit dabei seid.

30-Minuten-Kerzenschein, Harenberger Meile 31, Seelze, 18 Uhr

Er ist genau der richtige Mensch für die längste Nacht des Jahres. Matthias Harnitz ist Komponist und Musikproduzent. Er entführt euch heute Abend in seine mystischen Klangwelten. Antike Glocken, Klangschalen und andere abenteuerlich wirkende Instrumente führen euch weg vom alltäglichen Hören und hin in eine mystische Klangwelt.

Los geht es heute Abend ab 18 Uhr in der Harenberger Meile 31 in Seelze.

Konzert: vision string quartet, Schloss Landestrost, Neustadt am Rübenberge, 20 Uhr

Jazz, Pop, Roch und natürlich Klassik – für all das steht das vision string quartet. Von Barber bis Dvorak, von Debussy bis hin zu Eigenkompositionen haben die vier jungen Musiker aus Berlin einiges drauf. Heute Abend wird das einzigartige Streichquartett vision string quartet in Neustadt am Rübenberge zu sehen und hören sein. Ab 20 Uhr geht’s los im Schloss Landestrost!

Bühne: „Der Auftrag“, Schauspielhaus, Hannover, 19:30 Uhr

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und eine Utopie? In der neuen Inszenierung „Der Auftrag“ von Heiner Müller wartet wieder ein vielschichtiges Drama auch euch. Die drei Franzosen Debuisson, Galloudec und Sasportas werden nämlich als Agenten der französischen Revolution nach Jamaika geschickt. Sie sollen die Revolte der Sklaven anstiften.

Ob ihnen das gelingt, seht ihr heute Abend im Schauspielhaus ab 19:30 Uhr.

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info(at)leinehertz.de.