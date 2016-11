Die Kulturtipps für den 22.11.16 - Das ist los in der Region

Konzert: Reckless Love, Lux, Hannover, 20 Uhr

Wenn Schweiß von der Decke tropft und der süßliche Geruch von Cola-Whiskey in der Luft liegt, wenn Neon auf ganze Kerle trifft und „Mann“ lediglich zum Spitzenschneiden zum Friseur geht und wenn die zwei wichtigsten Regler am Gitarrenverstärker „Volume“ & „Gain“ heißen, dann ist es wieder Zeit für 80er Jahre Metal. So auch heute im Lux. Dort sind die vier Finnen von Reckless Love zu Gast. Und sie versprechen gute Laune, schließlich feiern sie dieses Jahr ihr 15. Jubiläum. Also auf ins Lux, Beginn ist um 20 Uhr.