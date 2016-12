Die Kulturtipps für den 22.12.2016 - Das ist los in der Region

Begegnungsabend : „Dance the Tandem“, 17 Uhr, Cumberlandsche Galerie

„Dance the Tandem“ ist seit Beginn der Spielzeit 2015/16 ein bunter Begegnungs-Abend zwischen Alteingessenen und Neu-Hannoveranern. In lockerer Atmosphäre kommen Geflüchtete aus den verschiedensten Ländern mit Hannoveranern ins Gespräch. Außerdem gibt es leckeres Essen, Spiele, Aktionen und tolle Musik. Los geht’s um 20 Uhr in der Cumberlandschen Galerie.

Weihnachtszirkus, täglich 15:30 und 19:30 Uhr, Schützenplatz Hannover

Zirkus über Weihnachten? Das gibt’s jetzt auf dem Schützenplatz. Bis zum Ende der Weihnachtsferien könnt ihr täglich jeweils zwei Vorstellungen erleben. Die Aufführungen werden rein von Artisten gestaltet, darunter sind viele Internationale Künstler. So balancieren Seiltänzer in schwindelerregender Höhe und zwei Irische Brüder wirbeln im Todesrad. Los geht’s heute um 15:30 Uhr und um 19:30 Uhr auf dem Schützenplatz in Hannover!

Konzert: „MIA“, 20:00 Uhr, 60er-Jahre-Halle auf dem Faust-Gelände, Hannover

In der 60er-Jahre-Halle treten heute Abend Mia mit ihrem Programm „Jede Sekunde“ auf. Mit guter Stimmung wollen sie der Winterdepression ein Ende setzten. Und ihr könnt sogar mitentscheiden, was gespielt wird – denn das Leben ist ja schon kein Wunschkonzert. Mia tritt heute Abend auf dem Faustgelände um 20 Uhr auf.

Weihnachtsmarkt: Barsinghausen

Ein weihnachtliches Dorf steht in der Innenstadt am Thie. Na klar, es geht um den Weihnachtsmarkt in Barsinghausen.

Nur noch heute und morgen hat der geöffnet. Das aber jeweils von 14 bis 20 Uhr. Neben Glühwein und vielen weiteren kulinarischen Angeboten hat der Weihnachtsmarkt in Barsinghausen auch viele kunsthandwerkliche Stände von einheimischen Hobbykünstlern. Also: Ab nach Barsinghausen!

