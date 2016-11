Nach der Wahl in den USA stellen einige Horror-Szenarien auf, so nach dem Motto:„Wir werden alle sterben!“. Clinton und Trump haben uns in den vergangenen Wochen schon viel Stoff zum Aufregen gegeben – zum Glück! Denn das Deutschland sich gerne aufregt, weiß auch Lutz von Rosenberg Lipinsky. In seinem neuen Programm „Wir werden alle sterben! Panik für Anfänger“ greift er unsere Aufreger auf witzige Art und Wiese auf. Ob ihr euch mehr über die Mehrwertsteuer oder doch über die Ehefrau aufregt, Rosenberg Lipisky rettet euren Abend heute mit Humor im Theater am Küchengarten -TAK um 20 Uhr.