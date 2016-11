Linden steht für multikulturelle Lebensarten und Unmengen von nächtlichen Partygängern. Ein Ort voller Facetten. Und genau um diesen Stadtteil geht es in der Lesereihe „Aus Linden in die Welt“. Mit dabei ist auch der Autor Kersten Flenter, der seit gut 30 Jahren im Kiez lebt. Zusammen mit Hans-Jörg Hennecke, der vor zwei Jahren verstorben ist, berichtete er in der Kolumne „Lindemann“ über das Leben und Geschehen im Stadtbezirk. Diese Kolumnen als literarischer Nachlass sollen heute Abend wieder im Fokus stehen. In der Buchhandlung Decius erwartet euch Kultur, Wissenswertes und Unterhaltung vom Feinsten. Los geht’s um 19:30 Uhr in der Buchhandlung Decius!