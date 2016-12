Eure Kinder können heute richtig in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Das Musical „Stern über Bethlehem“ von Markus Hottiger wird in der Eishalle Langenhagen aufgeführt. Die Akteure spielen dabei auf der Eisfläche, natürlich auf Schlittschuhen. Das ist sicher nicht nur etwas für die Kleinen. Ab 15 Uhr könnt ihr euch heute in der Eishalle Langenhagen in Stimmung für den Heiligabend bringen lassen. Frieren inklusive, also zieht euch besser warm an!