Die Kulturtipps für den 25.10.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: „Bukahara“

20:00 Uhr, Kulturzentrum Faust, Hannover

Den Namen Bukahara zu ergründen ist genauso unmöglich, wie sich bei dieser Band auf ein Genre festzulegen. Bukahara – ist ein Sound zwischen Gipsy, Reggae und Balkan-Rythmen. Irgendwie anders. Die Band ist einzigartig und aus Überzeugung komplett ohne Strom unterwegs. Also unplugged.

Bukahara heute Abend um 20:00 Uhr im Kulturzentrum Faust in der Bettfedernfabrik 3.





Messe: „Euro-Blech“

25-29.10.2016, jeweils 08:00-18:00 Uhr, Messe Hannover

Was für Gegenstände aus Blech habt ihr denn zu Hause ? Bestimmt irgend ein Spielzeug oder ein Haushaltsgerät. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken über die Herstellung und die weitere Verwendung von Blech gemacht? Diese und viele weiter Fragen werden auf der diesjährigen Euro-Blech beantwortet. Auf dem Messegelände stellen mehr als 1500 verschieden Aussteller alles rund um das Thema Blech vor. Heute eröffnet die Messe. Noch bis Samstag könnt ihr die Euro-Blech jeweils von 08:00 bis 18:00 Uhr besuchen.





Kinderuni: „Wie werde ich ein Lebensretter “

17:15 Uhr, MHH, Hannover

Wie werde ich ein Lebensretter? Wie kann ich einen Menschen wiederbeleben? Darüber hält Kinderarzt Dr. Michael Sasse heute am späten Nachmittag um 17:15 einen Vortag in der MHH. Zielgruppe sind aber nicht Erwachsene, sondern Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Denn der Vortag gehört zum Projekt der Kinderuni Hannover. Eltern und Geschwister können aber auch gerne in einem anderen Hörsaal ihr Wissen auffrischen. Lebensretter werden, heute Abend ab 17:15 in der Medizinischen Hochschule Hannover.





Vortrag: „William Morris“

17:15 Uhr,Stadtbibliothek Hannover

Kennt ihr William Morris? Vermutlich nicht, aber dann wäre das hier genau das richtige für euch. Udo Jobst stellt heute Abend den englischen Buchgestalter William Morris vor. Am Vortrag über das Leben und Wirken des gebürtigen Londoners könnt ihr heute Abend um 19:30 in der Stadtbibliothek Hannover teilnehmen.





Benefizkonzert: Heeresmusikkorps Hannover

19:30 Uhr, Stadttheater Wunstorf

Blasmusik für einen guten Zweck, die hört ihr heute Abend in Wunstorf. Das international bekannte Heeresmusikkorps Hannover spielt zu Gunsten des 1. FC, OSV, Türkspor und des TUS Wunstorf sowie des Wunstorfer Tagestreffs. Das Repertoire des Orchesters umfasst neben Marschmusik alle musikalischen Genres: von der Operette über Konzertsinfonien bis hin zu Arrangements für Bigband, Musical und Popmusik. Lasst euch einfach überraschen, was die Musiker heute ab 19 Uhr 30 im Stadttheater Wunstorf für euch spielen.





Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.