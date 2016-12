Die Kulturtipps für den 25.12.2016 - Das ist los in der Region

Theater, „Der Zigeunerbaron“, ab 18 Uhr, Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2

Ab 18 Uhr könnt ihr im Theater am Aegi eine der bekanntesten Operetten des Walzerkönigs Johann Strauß bestaunen. „Der Zigeunerbaron“ ist eine Geschichte, die unter der musikalischen Leitung von Chordirektor Achim Falkenhausen nach und nach an Stimmung und Dramatik gewinnt. Der Umgang mit dem Fremden und die Suche nach der eigenen Identität – davon handelt „Der Zigeunerbaron“. Heute ab 18 Uhr im Theater am Aegi!



Lesung: „Calenberger Literatur Abend“, Peter Behnsen, 20-22 Uhr, Leibniz Theater, Kommandanturstraße 7

Ein echter Klassiker wartet heute Abend auf euch: „Die Feuerzangenbowle“! Anders als so häufig wird im Leibniz-Theater aber kein Film gezeigt. Nein! Peter Behnsen liest aus dem Roman von Heinrich Spoerl vor. Lasst euch von Behnsen zurück in eure Schulzeit entführen. Dann könnt ihr euch, wie so oft über die witzigen Streiche von Johannes Pfeiffer amüsieren. Peter Behnsen liest „Die Feuerzangenbowle“ – heute Abend ab 20 Uhr im Leibniz-Theater!



Ballett, „Nussknacker und Mausekönig“, ab 18:30 Uhr, Opernhaus der Staatsoper Hannover

Im realen Leben schwach und von der Mutter abhängig, schafft Marie sich eine Parallelwelt. Dort ist sie natürlich genau das Gegenteil: Abenteuerlustig, mutig, stark und eigenständig. Und dahin entführt euch die kleine Marie heute Abend. Es geht um E.T.A. Hoffmanns Werk „Nussknacker und Mausekönig“ - dieses Mal als Ballettstück. Los geht's heute ab 18:30 Uhr im Opernhaus der Staatsoper Hannover! Lasst euch verzaubern!



