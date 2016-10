Heute eröffnet das 5. Festival der Philosophie in Hannover, dieses Jahr unter dem Motto „Schönheit ist Freiheit“. Als erste Veranstaltung findet heute Abend in der Marktkirche in Hannover der Vortrag „Das gefährliche Schöne“ statt. Simone Mahrenholz von der University of Manitoba referiert über die Gefahr des Schönen. Los gehts um 18 Uhr in der Marktkirche.