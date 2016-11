Wer doch lieber klassische Musik bevorzugt, ist am Samstag in der Markuskirche in Hannover richtig aufgehoben! Dort stellt die Messiaskantorei weihnachtliche Stücke von Bach vor. Um 15:30 Uhr gibt es das kindgerechte Familienkonzert, um 19:30 Uhr folgt das eigentliche Abendkonzert. Perfekt um sich auf die besinnliche Weihnachtszeit einzustimmen! Also: Auf in die Markuskirche!