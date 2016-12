Die Kulturtipps für den 26.12.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: „ Torfrock- Bagaluten Wiehnacht“ 20 Uhr, Capitol, Schwarzer Bär 2

Ihren großen Durchbruch hatten Torfrock mit „Beinhart“ für den ersten Werner Film.

Nun sind Torfrock dieses Weihnachten mit ihrer Weihnachtstour im Capitol in Hannover. Bagaluten Wiehnacht heißt das Programm der deutschen Rockband und verspricht rockige Weihnachten. Dieses Weihnachtsfest der etwas anderen Art startet heute Abend um 20 Uhr im Capitol in Hannover!



Konzert: „ Bibi und Tina: Die große Show“ 17 Uhr, TUI Arena, Expo Plaza 7

Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Die Kindheitshelden sind seit Jahren auch Stars auf der Kinoleinwand. In den Filmen wird aber nicht nur gehext und geritten, sondern auch gesungen! Diese Leinwandhits werden nun in einer großen Musical-Show auf die Bühne geholt. Ein Muss für alle Bibi und Tina Fans, die passend zu den Feiertagen mit den beiden Mädels und ihren größten Hits ordentlich feiern wollen! Los geht es um 17 Uhr in der TUI-Arena in Hannover!



Sport: „Hannover Indians vs. ECC Preussen Berlin“ 19.30 Uhr Eisstadion am Pferdeturm

Wer die Winterpause im Sport gar nicht abwarten kann, bekommt hier ein ganz besonderes Geschenk. Heute Abend, am 2. Weihnachtstag empfangen die Hannover Indians ECC Preussen Berlin, im Eisstadion des Pferdeturms in Hannover.

Los geht es um 19.30 Uhr am Pferdeturm in Hannover!

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.