Band „Fünf vor der Ehe“

Pavillon, ab 20 Uhr

Die Hannoverschen A-capella-Jungs „Fünf vor der Ehe“ feiern das Release- Konzert zu ihrer neuen CD „Tandem“. Bei ihnen sucht man vergeblich nach Instrumenten und Playbacks.

Wenn ihr wollt, dass euer Tag auch besonders werden soll, dann geht zu ihrer Bühnenshow. Diese Jungs machen jeder Boyband Konkurrenz. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann freut euch auf ein unterhaltsames Konzert um 20 Uhr im Pavillon.

Ausstellung: PIANO, PIANO.

Foyer, Nieders. Ministerium für Wisenschaft und Kultur, Leibnizufer 9, ab 17:30 Uhr

Die Löwenstadt zu Gast in der Landeshauptstadt! Nein, es geht nicht um Fußball sondern um Bildende Kunst. Genauer gesagt sind Studierende der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig zu Gast.

Um 17 Uhr 30 eröffnet die Wissenschafts- und Kulturministerin die Ausstellung „ Piano Piano“ in ihrem Haus, anschließend führt die Kuratorin. Das Ministerium findet ihr am Leibnizufer 9.



Vortrag: Zusammenlegung der Klinikstandorte Gehrden & Springe,

Kulturheim Springe, An der Haller 5

Was passiert eigentlich, wenn zwei Krankenhäuser zusammengelegt werden? Das fragen sich viele im Calenberger Land und denken dabei an den Umzug des Springer Hauses nach Gehrden. Die Chefärzte beider Krankenhäuser stehen dazu heute Abend Rede und Antwort. Außerdem informiert Uwe Mai, der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Krankheitshygiene am Klinikum Region Hannover, über Krankenhauskeime. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Kulturheim Springe, für einen kostenlosen Imbiss und Getränke ist gesorgt.



Und wenn auch Ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info(at)leinehertz.de.