Die Kulturtipps für den 28.09.2016 - Das ist los in der Region

Schramme11-Konzert, Capitol, 20 Uhr

Elf Männer gegen den Rest der Welt – hört sich erstmal nach einem klassischen Western an, ist aber die Band-Geschichte von Schramme11. Als die elf sich vor knapp 30 Jahren kennenlernten, ahnten sie nicht wie lange sie noch zusammen Musik machen würden. Heute singen sie im Capitol über die großen und kleinen Sorgen eines Mannes.

Um 20 Uhr geht’s los – im Capitol in Hannover!

Jüdisches Chorkonzert, Villa Seligmann, 17 Uhr

Von Schubert bis Rossini – wer hätte gedacht, dass diese bekannten Kulturgüter zur jüdischen Musik zählen? Noch mehr Überraschungen und echte jüdische Musik-Perlen könnt ihr heute Nachmittag in der Villa Seligmann hören. Mit im Gepäck: Natürlich die Gesangskünste des Europäischen Synagogalchores unter der Leitung von Andor Izsak. Ab 17 Uhr in der Villa Seligmann!

Bücherei-Kino, Bücherei Großburgwedel, Großburgwedel, 20 Uhr

Auch in Großburgwedel könnt ihr heute was erleben. Die Bücherei zeigt heute Abend den Film „Die Neue“. Er handelt von dem Konflikt zwischen einer engagierten Lehrerin und ihrer neuen, selbstbewussten Schülerin, die ein Kopftuch trägt. Ein spannender Film über Respekt, gegenseitiges Verständnis und eine gesunde Streitkultur. Heute Abend um 20 Uhr in der Bücherei Großburgwedel geht’s los.

Hörkino: Russlands Traum von der Eroberung der Arktis, Medienhaus Hannover, Linden, 20 Uhr



Die Hörregion Hanover startet heute Abend eine neue Veranstaltungsreihe, das Hörkino. Menschen aus der Region schaffen Hörerlebnisse, lassen uns Neues sehen und laden zu Gesprächen ein. Geschäftsführer Ekki Kähne über die Erstausgabe des Hörkinos heute Abend im Medienhaus Hannover. Der Eintritt ist frei. Start ist um 20 Uhr am Schwarzen Bär.

Die Wunderübung, Theater in der List, 20 Uhr

In die Paartherapie fremder Leute rein spähen? Das könnt ihr heute Abend von eurer To-Do Liste streichen. Denn im Theater in der List läuft heute das Theaterstück „Die Wunderübung“ an. Dort diskutieren Joana und Valentin über ihre emotionslose Ehe. Während der Therapeut alles versucht, scheinen die beiden beratungsresistent zu sein. Bis er sein letztes Ass aus dem Ärmel zieht: Die Wunderübung. Heute Abend um 20 Uhr im Theater in der List geht’s los.

Und wenn Ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns eine E-Mail an info(at)leinehertz.de

Schramme11 - © Dirk Behlau