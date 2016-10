Die Kulturtipps für den 28.10.2016 - Das ist los in der Region

Konzert, milou & flint and friends, Schloss Landestrost, 20 Uhr

milou & flint – das sind Barbara Milou und Christoph van Hal. Die Multiinstrumentalisten gestalten im Rahmen der Reihe „...and friends“ einen musikalischen Abend voller Experimentierfreude und Klangspektrum. milou & flint bringen Jean-Michel Tourette von „Wir sind Helden“ und Joel Milky mit und zaubern zusammen die verrücktesten Arrangements auf die Bühne. Das Duo startet heute Abend um 20 Uhr im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.

Lesung: Die DDR-Geschichte erinnern und erleben, Alter Kinosaal Hänigsen, 19 - 21 Uhr

3 Menschen, 3 Schicksale: Heute Abend berichten Zeitzeugen in einer Lesung zur DDR-Geschichte eindrucksvoll von ihrem Leben in dem etwas „anderen“ Deutschland. Sie vermitteln Geschichte, die noch heute unter die Haut geht. Da sind zum Beispiel Manuela und Gerd, die heute ein Paar sind. Sie: Staatsbedienstete bei der Kriminalpolizei. Er: Verfolgt, verraten und verhaftet. Die Lesung findet im Rahmen der AbendKulturReihe im Alten Kinosaal Hänigsen statt. Ab 19 Uhr wird es spannend und emotional.

Konzert, Cosmono, Proberaum 6, Hannover, 21 Uhr

„GALERIA LUNAR goes Underground“ - Heute Abend mit der Band Cosmono aus Köln. Die Band präsentiert ein buntes Potpourri aus Elektrobeats, Indie und Pop.

Die Stimme von Bassist Frank Schönhofer erinnert an The Notwist und Elliot Smith. Ihre Melodien begeistern mit dem Bruch stilistischer Grenzen. In die Klänge eintauchen könnt ihr heute Abend ab 21 Uhr im Proberaum 6 in der Eleonorenstraße 19a in Hannover.

