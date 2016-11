Die Kulturtipps für den 28.11.16 - Das ist los in der Region

„Small Talk“

TAK – die Kabarett-Bühne, ab 20 Uhr

Benjamin Dean Wilson ist zurzeit ein Geheimtipp im Singer-Songwriter-Universum. Und dieser neue Stern am Musikhimmel singt heute Abend in Hannover. Genauer gesagt: im Theater am Küchengarten, in dem er sein neues Album „Small Talk“ präsentiert. Seine Stücke sind keine 2-3-Minüter, sondern können schonmal 14 Minuten dauern. Und auch Plattenlabel schwärmen von seinen Liedern: Schon nach wenigen Takten seien die Lauscher gespitzt. Ob das auch beim hannoverschen Publikum funktioniert? Das könnt ihr selbst heute Abend ab 20 Uhr im TAK erleben.







Konzert: Ringworm, Hierophant & Poision Headache

Béi Chéz Heinz, 19:00 Uhr.

Für die Fans der härteren Töne spielen heute Abend Ringworm im Béi Chéz Heinz. Sie halten sich für Clevelands ungekrönte Könige des metallischen Hardcore und geben ihr Debüt mit dem neuen Album "Hammer Of The Witch". Und sie treten nicht allein auf: Zu ihnen gesellen sich die italienischen Death-Punker Hierophant sowie Poison Headache, ein Hardcore/Metal Gespann aus San Diego. Start ist um 19 Uhr im Béi Chéz Heinz in der Liepmannstraße 7B in Hannover Linden.



„Fiston Mwanza Mujila: Tram 83“

Literarischer Salon, ab 20 Uhr

Krieg, Korruption, Globalisierung und Jazz – das sind Themen, die den Autor Fiston Mwanza Mujila (gespr.: Fiston Muansa Mujila) seit langem beschäftigen. In seinem Debütroman „Tram 83“ geht es um einen legendären Nachtclub in einer heruntergekommenen afrikanischen Großstadt. Ein Ort zwielichtiger Geschäfte und Beziehungen, der eine Metapher für die Globalisierung und ihre Folgen ist. Und mittendrin die beiden ungleichen Freunde Lucien – Schriftsteller auf der Flucht vor Erpressung und Zensur – und sein krimineller Freund Requiem, der sich durchs Leben schlägt. Wer mehr über den Roman wissen möchte, sollte heute Abend in den Literarischen Salon kommen. Los geht’s ab 20 Uhr!



