Die Kulturtipps für den 29.10.2016 - Das ist los in der Region



Eisdisco: Halloween-Eisdisco in Langenhagen, Eishalle Langenhagen, 19:30 Uhr



Die Eisdisco in der Eishalle Langenhagen wird immer beliebter und ist inzwischen für Groß und Klein zu einer echten Anlaufstelle geworden.

Und nun steht Halloween vor der Tür… Aus diesem Grund wird heute von 19:30 bis 22 Uhr eine Halloween-Eisdisco mit entsprechendem Flair und Dekoration stattfinden. Kostümierte Gäste erhalten sogar ermäßigten Eintritt und die 3 besten Kostüme, die vor Ort gekürt werden, erhalten als Preis jeweils 2 Eintrittskarten für die kommenden Eisdiscos. Wer da nicht kommt, hat nur Angst!





Konzert: Jacob Karlzon, „Now“, Jazz Club Hannover, 20:30 Uhr



„Now“, so heißt die neue CD des schwedischen Jazz-Pianisten Jacob Karlzon. Genau diese wird er heute Abend auch mit seinen zwei Begleitern im Jazz Club Hannover vorstellen. Hier bekommt ihr eine Symbiose zwischen Pop und Jazz zu hören. Karlzon war schon öfter hier bei uns in Hannover und weiß so auch, wie er für ordentlich Stimmung sorgt.

Wenn ihr dieses musikalische Erlebnis nicht verpassen wollt, dann seid heute Abend um 20:30 Uhr im Jazz Club Hannover dabei.







Film: Aqua Movie, Nord-Ost-Bad, Hannover, 15 – 19 Uhr



Auch für Kinder und Jugendliche ist heute etwas ganz Besonderes im Nord-Ost-Bad dabei. Ihr könnt euch nämlich aus einem reichhaltigen Filmangebot einen Film aussuchen. Der Film läuft dann auf einer schwimmenden Leinwand! Anschauen könnt Ihr euch den Streifen dann von den Badeinseln aus.

Wenn ihr dieses besondere Erlebnis nicht verpassen wollt, habt ihr noch bis 19 Uhr im Nord-Ost-Bad hier bei uns in Hannover Zeit, vorbei zu schauen.







Theaterführung: „Wenn die Sophie mit dem Genie“, Schloss Marienburg, 18 – 19:15 Uhr & 20 – 21:15 Uhr



Auch auf der Marienburg geht heute etwas ungewöhnliches vor sich. Denn statt euch in einer normalen Führung das Schloss zeigen zu lassen, stehen heute zwei Theaterführungen auf dem Plan. Hier reist ihr in die Zeit des Hochbarock am Hannoverschen Fürstenhof. Ihr werdet von dem Universalgenie Leibniz und der Gemahlin von Ernst August in das Hofleben vor 300 Jahren entführt.

Diese spannende Führung beginnt um 18 und 20 Uhr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid auf dem Schloss Marienburg mit dabei.







Konzert: Graham Candy, Mephisto, Faust Gelände, Hannover, 20 Uhr



Auch im Mephisto geht heute ordentlich die Post ab. Hier haben wir nämlich Graham Candy als Gast. Er präsentiert euch seine neue Tour „Back into it“. Nach einigen Festival-Auftritten im letzten Sommer kommt er auch zu uns nach Hannover.

Wenn Ihr die Gelegenheit Graham Candy live zu erleben nicht verpassen wollt, dann seid heute Abend um 20 Uhr im Mephisto dabei.







Bühne: Ralf Schmitz, „Schmitzenklasse“, Theater am Aegi, Hannover, 20 Uhr



Heute Abend wird es lustig, denn der Komiker Ralf Schmitz ist mit seinem Live-Programm „Schumitzklasse“ im Theater am Aegi. Ihr bekommt pure Improvisation, locker aus dem Ärmel geschüttelte Pointen und natürliche jede Menge Spaß und Gelegenheiten zum Lachen geboten.

Den humorvollen Abend solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Um 20 Uhr geht es im Theater am Aegi hier bei uns in Hannover los.







Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.