Die Kulturtipps für den 29.11.2016 - Das ist los in der Region

Eckart von Hirschhausen: Wunderheiler, Theater am Aegi, 20 Uhr

Vom Kinderarzt über Zauberkünstler und Autor zum Kabarettisten: Das sind Stationen im Lebenslauf von Eckart von Hirschhausen. Heute ist er mit seinem Programm „Wunderheiler“ zu Gast im Theater am Aegi. Die Show lädt ein zum Staunen, Lachen und Querdenken. Was ist der Unterschied zwischen Spiritisten und Spirituosen? Sind Wünschelrutengänger verstockt? Und warum wirken Placebos sogar, wenn man gar nicht an sie glaubt? Heute Abend gibt’s Klartext statt Beipackzettel. Also auf ins Theater am Aegi, los geht’s um 20 Uhr!

Andrew Tyson, Kleiner Sendesaal NDR, 19:30 Uhr

Andrew Tyson, der Gewinner des 13. Concours "Géza Anda" in Zürich 2015, präsentiert heute ein abwechslungsreiches Programm. Der Nachwuchspianist gastiert im Rahmen der Reihe "Talente entdecken" von Pro Musica im kleinen Sendesaal des NDR. Im Gepäck hat er Werke von Scarlatti, Liszt, Albéniz und Ravel. Für alle Freunde der klassischen Musik geht es heut los um 19:30!

Fightball, Café Glocksee, 21 Uhr

Der Ruby Tuesday im Café Glocksee ist in Hannover inzwischen eine feste Größe. Heute sind dort Fightball aus Berlin zu Gast. Die 5 Jungs mischen räudigen Street-Punk mit Punkrock im Stil der Beatsteaks. Für alle die Bock drauf haben geht’s heute los um 21 Uhr im Café Glocksee!

