17.11.2016 07:58 | von: Michael Liedtke

Die PARTEI rechtfertigt sich für ihren Geschäftsführer

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Fraktion „Die FRAKTION“ im Rat der Stadt Hannover hat in der Debatte um Julian Klippert Stellung genommen.

Klippert von der Satire-Partei "Die PARTEI" ist Fraktionsvorsitzender der zweiköpfigen Fraktion und hatte sich selbst als Geschäftsführer eingestellt. Dieses Vorgehen war auf große Kritik im Hannoverschen Stadtrat gestoßen. Da Klippert als Geschäftsführer der Fraktion deutlich mehr Geld bekommt, statt bloß als Ratsmitglied, handle es sich um unmoralische Selbstbedienung, so die Kritik. Die Fraktion hat jetzt öffentlich Stellung bezogen und das Vorgehen verteidigt: Es sei rechtmäßig und in anderen Kommunen gängige politische Praxis. Etwa in den Stadträten von Frankfurt und Braunschweig seien einige Abgeordnete gleichzeitig Fraktions-Geschäftsführer. Mit der Selbsteinstellung von Klippert habe man die Finger in eine von den anderen Parteien totgeschwiegene Wunde der Verwaltung gelegt, so die Fraktion. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit sähe man sich bestätigt, soetwas auch in Zukunft weiter zu tun.