Die Region entwickelt sich dynamisch

Die Region Hannover hat den Wirtschaftsreport 2016 vorgelegt.

Der Bericht nimmt die wirtschaftliche Entwicklung der letzten zehn Jahre in den Blick und skizziert Strategien zur Förderung der regionalen Wirtschaft in den kommenden Jahren. Der Report beleuchtet zwölf Leitbranchen im Hinblick auf ihr Entwicklungspozenzial. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Region Hannover in den letzten Jahren dynamischer entwickelt hat als andere Verdichtungsräume. So sind seit 2010 knapp 10.000 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote wurde um 1,5 Prozent reduziert. Besonders stark stellt sich die Bildung und Wissenschaft in der Region Hannover dar. Nicht nur die Zahlen des Lehrpersonals an Hochschulen, sondern auch die der Schülerinnen und Schüler liegen über dem Durchschnitt der Verdichtungsräume.