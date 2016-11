Dienstag 22.11.2016: radio leinehertz 106.5 präsentiert zum Tag der Hausmusik vier Live-Konzerte in Flüchtlingswohnheimen rund um Hannover Jedes Jahr findet am 22. November in Deutschland der Tag der Hausmusik statt. Dieser Tag ist vor allem dem gemeinsamen Musizieren im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld gewidmet, mit dem Ziel, Menschen zu motivieren, selbst Musik zu machen.

Ähnlich wie bereits im letzten Jahr geht radio leinehertz 106.5 in Kooperation mit dem Musikland Niedersachsen zum Tag der Hausmusik in vier Flüchtlingswohnheime in Stöcken, Anderten, Wettbergen/ Mühlenberg und Hannovers Innenstadt. Die musikalischen Highlights des Nachmittags bilden die Bands und Musiker Lukas Dolphin, Grove, Amadou N'diaye, Salem Jaza & Ammar Zein, Maciek, Koro Boni, Tycho und TablaRasa, die u.a. live vor Ort ihre Konzert-Sets in gemütlicher Atmosphäre spielen. Der Alte Bahnhof Anderten lädt musikinteressierte Besucher herzlich ein, zusammen das Konzert von Lukas Dolphin und Salem Jaza & Ammar Zein beim gemütlichen Beisammensein zu genießen. Beginn des Konzertes ist 16 Uhr im Alten Bahnhof Anderten. Musik ist die weltweite Universal-Sprache und alle beteiligten Musiker freuen sich, mit den Konzerten zur Verständigung beizutragen.