05.12.2016 13:08 | von: Bettina Kühling

Doppelausstellung im Neuen Rathaus vorgestellt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Kulturdezernent Harald Härke sowie Vertreter der Jüdischen Gemeinde Hannover stellten heute die Ausstellung zur Riga-Deportation vor.

Diese ist ab dem 11. Dezember im Neuen Rathaus zu sehen und gedenkt dem 75. Jahrestag sowie 25 Jahren Jüdische Immigration. Die Doppelausstellung setzt sich zum einen mit der Situation der heutigen jüdischen Gesellschaft in Deutschland auseinander. Zum anderen wird die Deportation von jüdischen Hannoveranern in einem Ghetto in Riga behandelt. Am 15. Dezember wird es eine zentrale Gedenkveranstaltung am Mahnmal an der Oper geben. Die Ausstellung findet bis zum 05. Januar statt!