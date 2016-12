22.12.2016 13:01 | von: Nadine Sender

Einbrüche in Region Hannover steigen vor Weihnachten an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Zahl der Einbrüche steigt auch in diesem Jahr vor Weihnachten in der Region Hannover deutlich an.

Die Polizei hat in wenigen Tagen zehn Taten festgestellt. In den meisten Fällen scheiterten die Einbrecher allerdings, bevor sie in die Häuser gelangten. In der Zeit von Freitag bis Mittwoch gab es Versuche in Frielingen und Osterwald-Oberende. In Altgarbsen erbeuteten die mutmaßlichen Täter einen Fotoapparat, ein Handy und Bargeld. Bei einem Einbruch in Horst wurde Schmuck erbeutet. Wie hoch der Schaden eines Einbruchs am Mittwoch in Schloß Ricklingen ist, stehe derzeit Polizeiangaben zufolge noch nicht fest. Weiter wurde in der Nacht zu Donnerstag in Berenbostel auf einem Firmengelände eingebrochen. Dort entwendeten die mutmaßlichen Täter einen Computer und einen Monitor. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.