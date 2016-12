22.12.2016 09:52 | von: Frederick Dumke

Einzelhandel verdient rund 9 Milliarden Euro an Weihnachtsgeschenken

Der Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen hat in diesem Jahr rund 9 Milliarden Euro an Weihnachtsgeschenken verdient.

Wie die HAZ berichtet seien es damit gut vier Prozent mehr als noch im Vorjahr. Vor allem in den großen Oberzentren, wie auch hier in Hannover, sei man mit dem Weihnachtsgeschäft überwiegend zufrieden. Besonders profitiert habe der Einzelhandel in diesem Jahr von der langen Dauer des Weihnachtsgeschäfts. So gab es nach dem 4ten Advent noch eine ganze Woche bis Heiligabend. Zudem hätten Kunden sehr viel mehr Geld für einzelne Geschenke ausgegeben und hochwertigere Geschenke gekauft. So habe ein Schmuckhändler berichtet, dass der Durchschnittskäufer diesmal nicht 90, sondern 120 Euro ausgegeben habe.