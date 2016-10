21.10.2016 12:55 | von: Frederick Dumke

"ElternMitWirkung" in Multi Media BBS

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt laden morgen zur Veranstaltung „ElternMitWirkung“ ein.

Start ist halb 10 in der Multi Media BBS Hannover. Die Fachtagung richtet sich an die Elternvertretung, Migrantenorganisationen, Schulleitungen und Lehrkräfte. Sie beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der interkulturellen Elternarbeit in der Schule. Mit der Veranstaltung wollen man Eltern, die das deutsche Bildungssystem nicht kennen, informieren, aufklären und für eine aktive Mitarbeit in der Schule werben, so Frauke Heiligenstadt. In Deutschland gäbe es immernoch einen engen Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. An diesem Punkt wolle man ansetzen und mit Eltern darüber sprechen, wie sich der Schulerfolg der Kinder unterstützen lässt.