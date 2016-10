24.10.2016 09:35 | von: Theo Wurth

Entwarnung nach Bombenverdacht in Isernhagen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Wegen eines verdächtigen Gegenstands haben Spaziergänger am Sonntag Bombenalarm in Isernhagen geschlagen.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands haben Spaziergänger am Sonntag Bombenalarm in Isernhagen geschlagen. Sie hatten in einem Wald eine Flasche mit Batterie und Kabeln entdeckt. Polizei, Feuerwehr und Sprengstoffexperten rückten daraufhin an, um das verdächtige Objekt abzutransportieren. Am Sonntagabend konnten die Einsatzkräfte dann Entwarnung geben, dass sich kein Sprengstoff in der Flasche befunden hat. Weitere Erkenntnisse zu dem Gegenstand sollen Ermittlungen der Polizei bringen.