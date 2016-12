Radio leinehertz 106.5 ist es als Bürgersender für die Region Hannover ein wichtiges Anliegen, geflüchteten Menschen eine Plattform zu bieten. Mit dem Projekt „Refugees On Air“ bezieht radio leinehertz 106.5 zahlreiche Menschen, die in der Region Hannover eine neue Heimat gefunden haben, aktiv in die Radioarbeit mit ein und gibt ihnen eine Stimme im Programm. Am 08.12.2016 wird das Projekt „Refugees On Air“ durch die Teilnehmenden vorgestellt. Im Anschluss wird es ein Podiumsgespräch zu Chancen und Herausforderungen und Perspektiven in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen geben.