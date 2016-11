21.11.2016 09:54 | von: Björn Schönfeld

Fünfter Heimsieg für die Roten

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover 96 hat am Samstag mit 2:0 gegen den FC Erzgebirge Aue gewonnen.

Martin Harnik schoss die Roten in der 23. Minute in Führung, blieb aber in der Folge unglücklich in seinen Abschlüssen. In der zweiten Hälfte konnte Nicklas Füllkrug die Führung ausbauen. In der 76. Minute traf er zum 2:0 Endstand. Hannover 96 zieht damit am 1. FC Heidenheim vorbei und liegt jetzt auf Platz 3 der 2. Fußball Bundesliga.