28.10.2016 13:49 | von: Theo Wurth

Feuer in Bothfeld und Buchholz

Kategorie aktuelle Nachrichten

Gleich zwei Brände haben in der Nacht die Feuerwehr in Hannover in Atem gehalten.

Gleich zwei Brände haben in der Nacht die Feuerwehr in Hannover in Atem gehalten. Einsatzkräfte mussten in den Stadtteilen Bothfeld und Buchholz ausrücken. In Bothfeld mussten zunächst nach einem Kellerbrand vier Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. In Buchholz sorgte ein Dachstuhlbrand für etwa 150.000 Euro Sachschaden – die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr war bei beiden Feuerstellen mit jeweils 50 Einsatzkräften vor Ort.