24.10.2016 14:09 | von: Bettina Kühling

Flüchtlingsunterkunft Waterlooplatz steht kurz vor Inbetriebnahme

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover wird in Kürze die neue Flüchtlingsunterkunft am Waterlooplatz in Betrieb nehmen. Der Betrieber dieser Unterkunft wird das Deutsche Rote Kreuz sein.

Die Anlage am Waterlooplatz wird rund 120 Flüchtlingen aus der Notunterkunft des ehemaligen Oststadtkrankenhauses eine neue Heimat bieten. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um männliche Einzelpersonen. Vorab stehen die Gebäude am kommenden Donnerstag allen Interessierten des Stadtteils in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr zur Besichtigung offen.