06.12.2016 10:12 | von: Lisa Lechner

Frostiges Wohnen am See

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Wohnpark am See in Empelde ist in den vergangenen drei Tagen in rund 100 Wohnung die Heizung ausgefallen.

Wie die Neue Presse berichtet, hatte die Hausverwaltungsgesellschaft Vonovia nicht genug Heizöl bestellt. Rund 200 Menschen mussten drei Tage lang bei Außentemperaturen in ihren Wohnungen frieren - darunter waren viele Haushalte mit Senioren und Kleinkindern. Bereits am Freitag vergangene Woche hatten sich etliche Mieter und Eigentümer bei der Hausverwaltungsgesellschaft Vonovia über die kaputte Heizung beschwert. Der zuständige Mitarbeiter war jedoch nicht erreichbar. Ein Notdiensttechniker stellte fest, dass kein Heizöl in den Tanks war. Viele Bewohner hätten vorrübergehend mit dem Backofen oder elektrischen Grills geheizt. Vonovia hat den Fehler inzwischen eingeräumt. Bereits in der Vergangenheit hatte es zwischen den Anwohnern und der Eigentümergesellschaft Streitigkeiten gegeben. Ab Januar übernimmt die Firma Gundlach die Hausverwaltung.