05.01.2017 12:39 | von: Cord Dunkmann / Bettina Kühling

Geburtenanstieg im Klinkum Region Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Geburtskliniken der Region Hannover melden ein Rekordjahr. Bereits das zweite Jahr in Folge sind die Geburtenzahlen zweistellig gestiegen:

Nach rund 10% in 2015 sind es im abgelaufenen Jahr sogar etwa 17,5 % mehr Geburten. Von den drei zugrunde liegenden Geburtskliniken in Gehrden, Großburgwedel und Neustadt, konnte Gehrden den größten Zuwachs verzeichnen. Über 1250 Kinder kamen hier auf die Welt. In Neustadt waren es 1098 und in Großburgwedel 753 Babys. Dabei ist die Geschlechterverteilung so gut wie ausgeglichen, lediglich in Großburgwedel erblickten mehr Mädchen das Licht der Welt.