23.11.2016 17:35 | von: Michael Liedtke

Gehrden startet innovatives Co-Working-Projekt

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Gehrden startet jetzt ein „Co-Working“-Pilotprojekt unter dem Titel Regio-LAB.

Geplant ist ein Gemeinschaftsbüro vor Ort, das Arbeitnehmer verschiedener Unternehmen in Anspruch nehmen könnten, um nicht so lange pendeln zu müssen. Laut Calenberger Online News wird das Projekt der Gehrdener Wirtschaftsförderung vom Bund unterstützt. Ziel ist es, einigen der über 4.000 Pendler aus Gehrden die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit zum Teil in ihrem Heimatort zu erledigen und nicht jeden Tag etwa in den Ballungsraum rund um Hannover fahren zu müssen. Bürgermeister Cord Mittendorf hat den Kooperationsvertrag jetzt mit Vertretern des Berliner Unternehmens initialdesign und der Sparkassenstiftung unterschrieben. Neben den Erleichterungen für die Arbeitnehmer würde mit dem Co-Working-Projekt noch eine weitere positive Entwicklung einher gehen: Arbeitsplätze würden in Gehrden bleiben. Das stärke insgesamt die Kaufkraft und die lokalen Versorgungsangebote, so die Wirtschaftsförderung der Stadt. RegioLAB geht nun als Pilot-Projekt an den Start und soll anderen Kommunen als Vorbild dienen.