09.11.2016 15:20 | von: Eva Kokinaki

Gemeinden der Region gedenken Reichsprogromnacht

Kategorie aktuelle Nachrichten

In diversen Teilen der Region Hannover finden heute Gedenken an den 78. Jahrestag der Reichsprogromnacht statt.

Unter anderem hat Oberbürgermeister Stefan Schostok heute gemeinsam mit Regionspräsident Hauke Jagau einen Kranz am Mahnmal am Platz der ehemaligen Synagoge niedergelegt. In der katholischen Kirche St. Barbara findet zudem ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Der 9. November gehört zu den zentralen Gedenktagen in der Stadt und Region, mit denen an die nationalsozialistische Judenverfolgung erinnert wird.