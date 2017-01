04.01.2017 10:30 | von: Kaspar Weist

Gesamtschule in Wennigsen will Konzept ändern

Die Sophie-Scholl-Gesamtschule in Wennigsen will sich inhaltlich neu orientieren.

Nach Angaben der neuen Presse soll eine neu gebildete Steuergruppe aus Schülern, Eltern und Lehrern Konzepte zur Weiterentwicklung der Schule erarbeiten.Eine 30-köpfige Gruppe wolle sich zukünftig mit der Frage beschäftigen, was eine gut Schule überhaupt ausmacht. Um sich weiter zu verbessern, wolle man schon bestehende Stärken nutzen: So wäre eine Positionierung als UNESCO-Schule und als Schule im Grünen denkbar. Darüber hinaus solle Beruforientierung an der Schule in Zukunft mehr bedeutung bekommen. Auch die Diskussion, aus der Kooperativen eine Integrierte Gesamtschule zu machen, sei noch nicht vom Tisch. Hintegrund sind die immer weiter sinkenden Schülerzahlen an der Gesamtschule.