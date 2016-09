21.09.2016 15:04 | von: Kristin Beith

Gute Aussichten für die Recken

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die TSV Hannover Burgdorf tritt am Freitagabend gegen TVB 1898 Stuttgart an. Während die Recken Platz 6 in der Handball-Bundesliga belegen, stehen die Stuttgarter nur auf Platz 12.

Auch die Bilanz spricht für einen Sieg der Hannoveraner: Drei Siege aus vier Spielen in der aktuellen Saison. Trotzdem will Recken-Trainer Jens Bürkle die Stuttgarter Mannschaft nicht unterschätzen: „Da kommt schon ein richtiger Brocken auf uns zu – gerade auch im Rückraum. Auch in diesem Jahr ist die Entwicklung von Stuttgart richtig positiv zu bewerten. Sie wirken alle einfach viel erwachsener. Man merkt schon, dass sie ein Jahr erste Liga gespielt haben und sich Woche für Woche mit Top-Leuten messen mussten. Da ist auf jeden Fall eine Entwicklung vorhanden.“ Anwurf ist am Freitagabend um 19:45 Uhr in Stuttgart.