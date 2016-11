28.11.2016 15:50 | von: Kaspar Weist

Hamelner Opfer erwacht aus Koma

Nach der brutalen Gewalttat in Hameln ist das Opfer mittlerweile aus dem Koma erwacht.

Medienberichten zufolge befindet sich die 28-jährige Frau, die momentan in der MHH in Hannover behandelt wird, wieder auf dem Weg der Besserung. So sei die Frau ansprechbar, sich selbst artikulieren könne sie sich aber noch nicht. Vor etwa einer Woche ist die Frau von ihrem ehemaligen Lebensgefährten mit einem Seil an ein Auto gebunden durch die Hamelner Innenstadt geschleift worden. Der Täter hatte sich der Polizei gestellt und sitzt in Untersuchungshaft.