31.10.2016 19:04 | von: Christian Herde

Hannover feiert Halloween

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zum heutigen Halloween-Tag warnt die Polizei Hannover vor zu derben Streichen

Wer z.B. Farbe an Hauswände sprüht, Autos beschmiert oder Pflanzen rausreißt, begeht demnach Sachbeschädigung. Weiter seien herausgehobene Gullydeckel ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Auf Kinder sowie deren Erziehungsberrechtigte könnten dann zivilrechtliche Forderungen zukommen. Besonders werde in diesem Jahr aufgrund des Aufkommens der so genannten "Horror-Clowns" darauf hingewiesen, dass man sich straftbar mache, wenn man Menschen verfolgt oder nötigt. Seit den1990er Jahren haben sich die Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch in Europa verbreitet.