12.12.2016 10:23 | von: Kaspar Weist

Hannover geht ein Licht auf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Oberbürgermeister Stefan Schostok nimmt heute das sogenannte „Friedenslicht aus Bethlehem“ entgegen.

Muslimische und Christliche Pfadfinder überreichen ihm das in Bethlehem entzündete Licht heute im Neuen Rathaus. Die Aktion steht symbolisch für die Verbindung zwischen Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Gemeint sind damit Interaktionen, die sowohl analog als auch in sozialen Netzwerken stattfinden. Die Tradition des Friedenslichts besteht seit dem Jahr 1986. Jedes Jahr wird das Licht in der Geburtskirche in Bethlehem von einem Kind entzündet und von Jugendlichen in europäische Großstädte weitergebracht.