29.12.2016 16:17 | von: Ben Kendal

Hannover-Lahe: Vier-jähriges Mädchen in Lebensgefaher

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein vier-jähriges Mädchen ist nach einem Treppensturz schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gestern Abend gegen 20:30 in einem Mehrfamilienhaus an der Straße im Klingenkampe. Polizei-Berichten zufolge sei das Vierjährige Mädchen mit anderen Kindern nach dem Spielen in das Mehrfamilienhaus zurückgekehrt. Auf dem Weg in das erste Obergeschoss viel die Vierjährige offenbar dann durch das noch nicht fertiggestellte Treppengelände hindurch und stürzte in das Erdgeschoss. Daraufhin wurde das Kind schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Mädchen befindet sich in Lebensgefahr. Derzeit ist die Unfallursache unklar; die Ermittlungen dauern an.