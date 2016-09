20.09.2016 16:30 | von: Jörg Zickfeld

Hannover Scorpions beenden Saisonvorbereitung und starten am Freitag in die neue Spielserie

Der Eishockey-Oberligist Hannover Scorpions wird die Try-Out Verträge von Jakub Sramek und Travis Fulton nicht verlängern.

Dies entschied die sportliche Führung nach Abschluss der Vorbereitung. Am kommenden Freitag startet die Oberliga in die Saison 2016/2017. Die Hannover Scorpions bestreiten die erste Begegnung am Freitag beim EHC Timmendorfer Strand und empfangen am Sonntag in der Eishalle Langenhagen das Team von ECC Berlin.