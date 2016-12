05.12.2016 10:17 | von: Krisitn Beith

Hannover trauert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover nimmt heute in der Marktkirche Abschied von Hans Werner Dannowski.

Der ehemalige Stadtsuperintendent ist vor einer Woche im Alter von 83 Jahren verstorben. Heute Mittag findet die Trauerfeier in der Marktkirche statt. Hans Werner Dannowski war protestantischer Theologe und stand fast 20 Jahre an der Spitze des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes Hannover. Unter anderem predigte Dannowski in der Lindener St.-Nikolai-Gemeinde, aber auch in der Marktkirche. Nachdem der Theologe in den Ruhestand gegangen war, erhielt er 1999 die Stadtplakette für seine Verdienste für die Landeshauptstadt Hannover. Zwei Jahre später wurde Dannowski für sein herausragendes bürgerschaftliches Engagement mit dem Stadtkulturpreis des Freundeskreis Hannover geehrt.