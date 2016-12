21.12.2016 06:42 | von: Wiebke Dierks/Kristin Dunkmann

Hannoveraner gedenken Opfern des Anschlages in Berlin

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mit einer Schweigeminute in der hannoverschen Marktkirche ist am Dienstagabend den Opfern des Anschlages in Berlin gedacht worden. Daran beteiligten sich auch Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann, Bürgermeister Thomas Hermann und Probst Martin Tenge.

Im Anschluss an die Schweigeminute haben sie gemeinsam mit Michael Fürst, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde mit einem Rundgang auf dem Weihnachtsmarkt ein Zeichen gegen Terror gesetzt. Fürst hatte dazu aufgerufen, gerade in diesen schwierigen Zeiten Flagge zu zeigen und zusammen zu stehen. Gerade jetzt müssten wir Weihnachtsmärkte besuchen, so Fürst. Heute Abend wird anlässlich der Opfer in Berlin ein Friedensgebet in der Marktkirche stattfinden.