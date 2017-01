10.01.2017 06:50 | von: Kaspar Weist

Hannovers Jugend engagiert sich

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei seiner Neujahrsansprache hat Oberbürgermeister Stefan Schostok gefordert, sich gemeinsam für den Erhalt grundrechtlicher Werte einzusetzen.

In Hannover sei Gemeinschaft ein wichtiger Bestandteil - Ausgrenzung und Verunsicherung hätten in dieser Stadt nichts verloren. Schostok richtete sich in seiner Ansprache besonders an die jüngere Generation. Als "jugendgerechte Kommune" könne Hannover auf seine Jugendlichen zählen: Diese würden sich verstärkt durch soziales und politisches Engagement in die Gemeinschaft einbringen.