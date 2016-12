23.12.2016 10:12 | von: Björn Schönfeld

Happy Chanukka!

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der 24. Dezember ist nicht nur Heiligabend, sondern auch der Beginn des jüdischen Chanukka Festes.

Chanukka bedeutet Einweihung. Das jüdische Fest erinnert an die erneute Einweihung des Tempels in Jerusalem im Jahr 165 vor unserer Zeit. Durch den Sieg der Makkabäer über die hellenistischen Besatzer konnte der Tempel erneut geweiht werden. Das Chanukka-Fest gilt dementsprechend auch als Sieg des Geistes über die Diktatur. In Hannover laden das jüdische Zentrum Chabad Lubawitsch und die jüdische Gemeinde Hannover am 27. Dezember um 18 Uhr auf den Opernplatz ein. Die öffentliche Chanukka-Feier findet in diesem Jahr schon zum zehnten mal auf dem Opernplatz statt.